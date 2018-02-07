Полную блокаду КНДР воспримет как объявление войны

Прекращение поставок нефти в КНДР будет означать ее полную блокаду, и Пхеньян может принять ее за объявление войны.

Таково мнение посла России в КНДР Александра Мацегоры.

«Если будут прекращены поставки нефти и нефтепродуктов, это будет означать полную блокаду КНДР», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 7 февраля.

Мацегора добавил, что официальные лица Северной Кореи не раз заявляли, что блокада будет воспринята КНДР как объявление войны.

Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР 22 декабря. Ограничения затронули поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

Очередной пакет санкций в отношении КНДР введен после ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном осенью 2017 года.

25 ноября портал iz.ru сообщил о том, что власти Японии усилят меры по борьбе с нелегальными поставками нефти и нефтепродуктов в КНДР, которые нарушают санкции ООН.

20 января военный самолет Японии зафиксировал возможную перекачку нефти с танкера под флагом Доминиканской Республики в танкер КНДР. Сведения об этом факте были переданы в ООН.