Двух обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян признали вменяемыми

Двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, признали вменяемыми. Об этом сообщили адвокаты Алексей Липцер и Ярослав Пакулин.

По словам Липцера, с самой экспертизой он пока еще не ознакомился, но знает о выводах специалистов.

В институте имени Сербского всем трем сестрам проводили амбулаторную комплексную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу.

Вопросы задавали самые разнообразные. «В том числе и касательно сексуального насилия со стороны отца. Исследована психологическая деформация девочек, уровень развития, отношения в семье и многое-много другое», — цитирует юристов сайт kp.ru.

Накануне сообщалось, что среднюю из трех обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян направили на медицинское освидетельствование в институт им. В.П. Сербского.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий заявил 8 сентября, что по результатам медэкспертизы младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой.

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве вечером 27 июля. По версии следствия, три дочери напали на отца с ножом, молотком и газовым баллончиком на почве личной неприязни. Девушкам 17, 18 и 19 лет предъявлено обвинение в убийстве. Суд арестовал их до 28 сентября.