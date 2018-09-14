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ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,5% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 14 сентября, сообщает пресс-служба регулятора.

Как объясняет банк, с предыдущего заседания совета директоров произошло изменение внешних условий, что существенно усилило проинфляционные риски.

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По прогнозу ЦБ, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. В 2019 году ожидается готовая инфляция в размере 5–5,5% по итогам 2019 года, а в 2020 году — 4%. 

Отмечается, что регулятор и в дальнейшем будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, с учитывая внешние условия, реакции на них финансовых рынков, а также динамику инфляции и экономики. 

Последний раз ЦБ повышал ставку в декабре 2014 года. В предыдущие три раза совет директоров оставлял ее неизменной.

26 октября 2018 года состоится очередное  заседание совета, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной политики США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg писало, что Россия способна защитить свою национальную валюту и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления курса рубля.

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