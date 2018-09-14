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В Думе прокомментировали повышение ЦБ ключевой ставки до 7,5% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центральный банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых для перестраховки. Но, по мнению эксперта, повышение инфляционных ожиданий не так велико, чтобы увеличивать ставку в данный момент. Такую позицию он выразил в комментарии порталу iz.ru.

14 сентября Центробанк увеличил ключевую ставку до 7,5% годовых и объяснил такое решение тем, что с предыдущего заседания совета директоров произошло изменение внешних условий, которые существенно усилили проинфляционные риски.

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«Центробанк перестраховывается: уровень инфляции пока еще ниже целевого уровня, и макроэкономика достаточно стабильная, рост ВВП может составить около 2%», — сказал эксперт.

По словам парламентария, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию дешевых финансовых ресурсов.

«Все будут ожидать, что и дальше будет ключевая ставка повышаться. И это не будет стимулировать финансирование экономики. Если и будет происходить, то на основе более дорогих денег. Исходя из всего этого, я считаю, что еще не пришло время для повышения ключевой ставки», — объяснил Аксаков.

По его мнению, лучшим временем для повышения ставки мог бы стать октябрь, когда останется один месяц до промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

«Внешний фактор будет нарастать в связи с выборами в США. Они себе определили врага в виде России и теперь будут эту обозначенную цель постоянно муссировать, проявляя все большую риторику и действия. Поэтому как раз в октябре ситуация будет более жесткая», — предположил эксперт.

Последний раз ЦБ повышал ставку в 2014 году. 26 октября состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной политики США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

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