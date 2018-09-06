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Набиуллина рассказала о пользе очистки банковского сектора РФ

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Банковский сектор России столкнулся бы с гораздо более серьезными проблемами, если бы не произошла его чистка. Такое мнение 6 сентября выразила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на лекции Международного валютного фонда.

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«Если бы мы не начали проводить чистку банковского сектора и бороться с необеспеченным кредитованием, то столкнулись бы с куда более серьезными проблемами», — приводит слова Набиуллиной агентство «Прайм».

По ее словам, устойчивость банковского сектора зависит как от «здоровья» отдельных игроков, так и устойчивости сектора в целом.

«Всего за год до этого необеспеченное розничное кредитование росло опасно высокими темпами — 60%, сбить которые удалось с помощью макропруденциальных мер», — добавила глава Центробанка.

Ранее, 4 сентября, в ЦБ допустили повышение ключевой ставки, которая сейчас составляет 7,25% годовых. Набиуллина пояснила, что видит повышенную волатильность на финансовых рынках и ускорение инфляции в России из-за внешних факторов. Однако, по ее мнению, «основные риски носят временный характер».

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