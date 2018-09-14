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Ассоциация российских банков оценила повышение ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки, даже на минимальную долю, — не очень хороший сигнал, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

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14 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,5% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили тем, что с предыдущего заседания совета директоров банка произошло изменение внешних условий, что существенно усилило проинфляционные риски.

Тосунян подтвердил, что рынок сейчас находится не в очень спокойном состоянии. По его словам, за предыдущий месяц, когда вряд ли кто-то прогнозировал повышение или снижение ключевой ставки, произошло довольно много событий, которые послужили причиной такого решения.

«Когда Центральный банк столько говорил о снижении инфляции, при этом разрыв с ключевой ставкой такой большой начался. А сейчас мы пошли уже ключевую ставу наверх тянуть. Надеюсь, что следующее решение будет более рыночным, более позитивным», — заявил он порталу iz.ru.

В ЦБ отметили, что регулятор и в дальнейшем будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, учитывая внешние условия, реакции на них финансовых рынков, а также динамику инфляции и экономики.

Согласно прогнозу Центробанку, темпы прироста потребительских цен к концу 2018 года составят 3,8–4,2%. В следующем году инфляция ожидается на уровне 5–5,5%, а в 2020 году — 4%.

Последний раз ключевая ставка повышалась в декабре 2014 года. В предыдущие три раза совет директоров оставлял ее неизменной.

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