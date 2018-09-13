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Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 24%

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Центробанк Турции поднял ключевую процентную ставку с 17,75% до 24%. Решение было принято по итогам заседания ЦБ, состоявшегося в четверг, 13 сентября, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

После решения Центробанка турецкая лира резко выросла, прибавив около 3% к доллару США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является противником повышения ключевой ставки. В этот же день еще до решения о повышении он призвал Центральный банк снизить ее.

Из-за ухудшения отношений с США турецкая лира стала «аутсайдером среди валют стран с формирующимися рынками», пишет издание «Ведомости». В этом году лира подешевела более чем на 40% к доллару США.

На фоне обесценивания национальной валюты инфляция в стране в августе этого года увеличилась почти до 18%, достигнув максимума за почти 15 лет, передает Bloomberg. Для поддержания ценовой стабильности ставка поднимается уже в третий раз с начала этого года. По мнению Эрдогана, высокий уровень инфляции обусловлен неверными шагами Центробанка.

Между тем в августе американский лидер Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. На фоне сообщений о торговых ограничениях турецкая лира потеряла в ходе торгов около 20% своей стоимости. После этого Эрдоган заявил о планах Анкары перейти на расчеты в национальной валюте при торговле с такими странами, как Россия, Китай, Иран и Украина. 

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