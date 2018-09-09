Bloomberg признал способность России защитить рубль

В арсенале России есть множество способов защитить свою национальную валюту в отличие от ее «коллег» по развивающимся рынкам, и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления курса национальной валюты. Об этом говорится в аналитической статье агенства Bloomberg.

В материале отмечается, что перспектива введения новых антироссийских санкций в течение 2018 года возросла, однако это оказало ограниченное влияние на экономику. И если меры не будут распространяться на госдолг, то экономика России должна справиться с этим давлением.

Агентство констатирует, что Центральный банк и казначейство уже предприняли небольшие, но значительные шаги для снижения давления на рубль. Так, были приостановлены ежедневные закупки валюты и отменены еженедельные аукционы по продаже облигаций. При этом, госдолг России составляет всего 13% от ВВП, так что страна имеет достаточно возможностей для маневра.

В то же время Bloomberg пишет, что если валютные и золотовалютные резервы РФ составляют $460 млрд, то существует «разумный буфер» для погашения международного долга. При этом дополнительную поддержку оказывает устойчивый рост цен на нефть, что составляет «основу российского экспорта».

Кроме того, издание напоминает, что доходность российских десятилетних казначейских облигаций выросла почти до 9,1%, а их реальная прибыль — одна из самых высоких в мире, поэтому санкции не привели к исходу иностранных инвесторов.

Рубль оказался под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций. Причиной было названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений вступил в силу 27 августа. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет может быть принят через три месяца и касается понижения уровня дипломатических отношений и запрета на полеты в США «Аэрофлоту».