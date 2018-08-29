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В Кремле объяснили колебания курса рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Колебания российской национальной валюты — это естественный рыночный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, беспокоит ли Кремль нынешнее ослабление рубля.

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«Это такая среднесуточная волатильность. Рыночные процессы. Происходит и ослабление, потом может наступать коррекция. Это естественные рыночные процессы», — сказал он.

Рубль оказался под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций. Причиной было названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений вступил в силу 27 августа. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет может быть принят через три месяца и касается понижения уровня дипломатических отношений и запрета на полеты в США «Аэрофлоту».

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