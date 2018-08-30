Прибыль нефтяников вырастет на 40% за счет курса рубля и цен на нефть

Слабый рубль в сочетании с высокими ценами на нефть повысит прибыль российских нефтяных компаний (EBITDA) на 35–40% в 2018 году. Это произойдет при условии, что цена российского сорта Urals в среднем по году составит $70 за баррель, а обменный курс будет около 62 рублей за доллар США. К такому выводу пришли аналитики Moody’s («Известия» ознакомились с исследованием агентства). С его оценками согласны аналитики агентства Fitch и инвестиционной группы «Атон». При этом основные дивиденды от улучшения показателей получит государство — при росте цен на ресурсы увеличиваются и налоговые сборы от нефтяников, подчеркнули эксперты.

В этом году нефтяники и игроки рынка ценных бумаг могут рассчитывать на более эффектные экономические результаты ведущих нефтегазовых компаний. Их средний показатель прибыли до вычета налогов и амортизации — EBITDA — вырастет на 35–40%. К таким выводам пришли в рейтинговом агентстве Moody’s. По расчетам агентства, нефтяники смогут рассчитывать на такой рост годовой прибыли, только если в среднем по году нефть не будет ниже $70 за бочку, а курс рубля составит 62 за американскую валюту.

В первую очередь столь бурный рост будет обусловлен увеличением цен на сырье. В первой половине 2018 года нефть дорожала гораздо быстрее, чем годом ранее. За полгода бочка марки Brent поднялась в цене сразу на 37%, подсчитали в агентстве Moody’s. Для сравнения, в первые шесть месяцев 2017 года котировки Brent, наоборот, сократились на 12,5% — с $56 до $49 за баррель.

Рост цен на углеводороды совпал с ослаблением рубля к доллару США, что также на руку нефтяникам, зарабатывающим значительную часть своих доходов в валюте. С начала года курс рубля к доллару понизился на 16,7% — до 67 рублей. Динамика рубля принесла пользу EBITDA российских нефтедобывающих компаний, усилив их рентабельность, считают в Moody’s.

Отвязка курса рубля от динамики цен на нефть привела к тому, что во II квартале этого года ее стоимость в рублях достигла фактически исторического максимума, замечают в Moody’s. По мнению агентства, именно цена на баррель в рублях и гибкая налоговая нагрузка будут способствовать поддержанию стабильных финансовых результатов компаний в национальной валюте.

Судя по отчетности за первое полугодие, крупнейшие нефтяные компании уже существенно нарастили финансовые и операционные показатели. «Сургутнефтегаз», к примеру, увеличил свою рублевую прибыль в шесть раз, «Роснефть» — в четыре раза, «Газпром нефть» — в полтора раза.

Если прогнозы аналитиков верны, то рост прибыли и EBITDA, безусловно, произойдет, подтвердили «Известиям» в пресс-службе нефтяной компании «Русснефть». Там добавили, что прогнозов по итогам 2018 года у компании пока нет.

Ослабление рубля и рост цен на нефть уже существенно улучшили финансовые показатели «Газпром нефти», заявил в ходе конференц-колла по итогам II квартала замгендиректора компании Алексей Янкевич. Во втором полугодии «дочка» «Газпрома» ожидает дальнейшего роста финпоказателей. Остальные участники рынка на запросы «Известий» не ответили.

Рост показателя EBITDA должен произойти за счет увеличения чистой прибыли. Соответственно, если у компаний не увеличатся существенным образом операционные издержки и себестоимость, то и чистая прибыль вырастет на 30–35%, заключила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Еще один важный фактор для роста финпоказателей — это ослабление «нефтяной сделки» ОПЕК+, благодаря которой компании смогли вернуться к росту добычи, отметил старший аналитик по нефтегазовому сектору и энергетике инвестгруппы «Атон» Александр Корнилов.

— Год для российских нефтяных компаний будет удачный, несмотря на то что значительная часть дополнительной прибыли будет выплачена государству в виде налогов, — считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Согласно бюджетному правилу, государство забирает сверхдоходы от продажи нефти. Всё, что выше $40 за баррель, уходит в Фонд национального благосостояния. И чем выше котировки, тем выше и сборы. С тем, что именно государство будет основным бенефициаром роста финансовых показателей у компаний, согласен Александр Корнилов. По его словам, благополучие нефтяных компаний отразится и на увеличении их капитальных затрат, что означает рост реальных инвестиций в экономику страны.