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Новый гемодиализный центр открылся в Тюмени

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В Тюмени открылся новый гемодиализный центр, оснащенный современным оборудованием. Необходимая помощь оказывается бесплатно. Церемония открытия состоялась накануне, 12 сентября.

Руководитель НКО «Щит Милосердия» Елена Буянова рассказала, что процедуры, которые проводятся в центре, значительно упрощают жизнь пациентам: люди перестают пить таблетки, у них улучшается самочувствие и появляется желание вернуться к полноценной жизни.

В рамках открытия медицинского учреждения гости осмотрели палаты, комнаты приема, кабинеты врача, аппараты гемодиализа, пишет Megatyumen.ru.

По словам Буяновой, идея открыть центр появилась год назад. Инициативу поддержали региональный департамент здравоохранения и медицинский директор группы компаний «Би Браун Авитрум» Валерий Шило.

Врач-нефролог, главный внештатный специалист нефролог департамента здравоохранения Тюменской области Наталия Толстоухова отметила, что создание подобных центров является очень важным направлением работы в регионе.

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