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Второй центр сосудистых заболеваний откроют в Пензе к концу 2018 года

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К концу 2018 года в Пензе должны открыть второй центр сосудистых заболеваний. О планах сообщил губернатор Иван Белозерцев на встрече, на которой обсуждались вопросы совершенствования организации первичной медпомощи.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», один региональный специализированный центр сосудистых заболеваний уже работает в областной больнице. Второй создается на базе больницы №6. Поскольку поблизости расположен федеральный центр сердечнососудистой хирургии, оперативность оказания экстренной помощи повысится, отметили в областном правительстве.

По словам главы регионального минздрава Владимира Стрючкова, областная система здравоохранения нуждается в переформатировании. Специалисты должны пройти дополнительное обучение. Губернатор в связи с этим распорядился составить план нововведений с привлечением экспертов отрасли.

В конце июля сообщалось о том, что в Пензенской области появятся первичные отделения по выявлению онкозаболеваний. Также в планах строительство хирургического онкологического корпуса.

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