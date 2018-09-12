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Перинатальный центр во Владимире дооснастили оборудованием

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В Областной перинатальный центр во Владимире поступило необходимое медицинское оборудование. В общей сложности было закуплено 19 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Всё оборудование уже введено в эксплуатацию. Среди новой техники два детских реанимационных места, оборудование для оценки поражения головного мозга у новорожденных, автоматический иммуноферментный анализатор крови для обследования беременных и детей на инфекционные факторы и другое необходимое оборудование, сообщает ИА «Владимирские новости».

Помимо этого, были закуплены три современные функциональные кровати с электроприводом для приема родов. В родовое отделение приобретены четыре фетальных монитора с компьютерным анализатором, при помощи которого медики следят за внутриутробным состоянием плода, проводят своевременную диагностику гипоксии и предупреждение асфиксии.

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