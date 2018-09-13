Тамбовская область признана экологическим лидером России по итогам лета
По итогам лета 2018 года Тамбовскую область признали самым экологически благополучным регионом России. Рейтинг областей представила общественная организация «Зеленый патруль».
Лидерами среди регионов России с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место), Алтайский край (3-е место). Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечает, что охрана природы для региона является одним из основных приоритетов региональной социально-экономической политики.
Данный рейтинг рассчитывается каждый год начиная с 2007 года. При составлении учитываются показатели состояния воды, воздуха, выбросов, активность общественных организаций и ответственность власти за экологическую обстановку. Тамбовская область возглавляет рейтинг экологически благополучных регионов на протяжении последних нескольких лет.
12 сентября портал iz.ru сообщал о том, что Сибирский федеральный округ признали самым «замусоренным» в России. Он стал лидером по количеству отходов производства и потребления. Там было образовано 4,4 млрд т отходов, или 71% от общего количества по стране.