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Тамбовская область признана экологическим лидером России по итогам лета

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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По итогам лета 2018 года Тамбовскую область признали самым экологически благополучным регионом России. Рейтинг областей представила общественная организация «Зеленый патруль».

Лидерами среди регионов России с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место), Алтайский край (3-е место). Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечает, что охрана природы для региона является одним из основных приоритетов региональной социально-экономической политики.

Данный рейтинг рассчитывается каждый год начиная с 2007 года. При составлении учитываются показатели состояния воды, воздуха, выбросов, активность общественных организаций и ответственность власти за экологическую обстановку. Тамбовская область возглавляет рейтинг экологически благополучных регионов на протяжении последних нескольких лет.

12 сентября портал iz.ru сообщал о том, что Сибирский федеральный округ признали самым «замусоренным» в России. Он стал лидером по количеству отходов производства и потребления. Там было образовано 4,4 млрд т отходов, или 71% от общего количества по стране.

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