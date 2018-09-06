Экологи предупредили об опасности массового запуска воздушных шаров

Руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) призывает ограничить запуск воздушных шаров. Инициативу уже поддержал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Экологи считают, что массовый запуск шаров грозит глобальной природной катастрофой. Гелиевый шар живет около часа, затем сдувается и падает на землю. Съевшие его звери, птицы и рыбы могут пострадать. Случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена и других бытовых отходов фиксируются все чаще во всем мире.

Больше всего шары вредят морским животным, которые обитают, в том числе, и на заповедных территориях. Такие случаи были отмечены в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщил директор заповедника Петр Шпиленок, слова которого приводит ИА PrimaMedia.

Ранее ученые рассказали, что самым вредным мусором для Мирового океана являются сигаретные фильтры. Такие отходы накапливает токсины и долго не разлагаются. Следы химических веществ, содержащихся в табачных фильтрах, найдены у у 70% пойманных морских птиц и более 30% морских черепах.