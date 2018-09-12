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Сибирский округ признали самым «замусоренным» в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Сибирский федеральный округ стал лидером по количеству отходов производства и потребления. Там было образовано 4,4 млрд т отходов, или 71% от общего количества по стране. Об этом сказано в проекте госдоклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году. С текстом документа ознакомились «Известия».

В среднем по России количество различного мусора увеличилось на 66% за последние семь лет. Меньше всего отходов — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сказано в документе, в основном засоряют страну отходы V и IV классов опасности (практически неопасные и малоопасные). К ним относят, например, отходы от добычи полезных ископаемых, бытовой мусор, лом металла, отработанный уголь и так далее.

Отходы горнодобывающей промышленности в СФО в основном относятся к V пятому классу опасности и вреда природе практически не наносят, заявили «Известиям» в Минприроды.

Решить проблему должна реализация двух направлений нацпроекта «Экология», на которую требуется порядка 368 млрд рублей. Минприроды также разрабатывает меры, которые могли бы стимулировать предприятия к вовлечению отходов в хозяйственный оборот.

Подробнее — в материале «Известий»:

Сибирский округ стал самым «замусоренным» в России

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