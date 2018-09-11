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Экологический фестиваль состоится в Великом Новгороде

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На Ярославовом дворище в Великом Новгороде 15 сентября пройдет экологический фестиваль «Без рек как без рук». Событие посвящено Всемирному дню чистоты.

Участники увидят презентацию водоочистного оборудования, послушают лекции и семинары, посетят ярмарку и концерты, проявят себя в конкурсах и викторинах. Об этом информирует «Новгород.ру».

На Софийской набережной волонтеры в рамках акции «Сделаем!» будут убирать мусор на участке от морского центра капитана Н.Г. Варухина (КЮМа) до Театра драмы им. Ф.М. Достоевского. Запланирована церемония награждения добровольцев.

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