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Экологическая катастрофа «подарит» России свой «Суэцкий канал»

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Фото: ТАСС/Семен Майстерман
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Наступление глобального потепления может привести к тому, что Россия будет обладать альтернативой Суэцкого канала в виде Северного морского пути. Об этом сообщило издание The Washington Post.

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Издание отмечает, что свободный ото льда Северный морской путь, к примеру, будет почти на треть короче пути через Суэцкий канал из Сеула (Южная Корея) в Бремен (ФРГ).

И при этом Россия сможет получать выгоды от такого транзита через свои территориальные воды, а также получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.

14 марта стало известно, что на протяжении всего XXI века‍ в России прогнозируется потепление, причем рост среднегодовых температур будет идти существенно быстрее, чем в среднем на Земле.

Такие выводы содержатся в национальном докладе «Глобальный климат и почвенный покров России», представленном в Почвенном институте им. В.В. Докучаева.

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