Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике

Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 °С по итогам прошлого года, сообщили в Минприроды. Это рекордное потепление в XXI веке, которое может привести к серьезным последствиям.

Согласно проекту доклада ведомства, потепление можно считать критичным, так как оно будет продолжаться и приведет к таянию ледников в Северном Ледовитом океане.

Максимальный отрыв от температурной нормы был зафиксирован в Восточном секторе российской Арктики (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07 °С.

Эксперты отмечают, что дальнейшее таяние вечной мерзлоты чревато изменением скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики. Кроме того, это приведет к затоплению регионов на побережье океана.

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Рекорды Арктики: в Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление