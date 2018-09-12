Журналист Норкин рассказал, почему выгнал украинского эксперта

Ведущий ток-шоу на канале НТВ Андрей Норкин объяснил, почему выгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко во время политической программы «Место встречи».

«Я уже устал с этим бороться, когда людям грязь в глаза — божья роса. Ты ему говоришь: это белое! А он: нет, это черное!» — объяснил свой поступок Норкин радио «Комсомольская правда».

Журналист добавил, что с киевским политологом невозможно разговаривать.

«Дорогой мой, вы факты приведите, доказательства… А он в ответ сидит ржет. Я понимаю, что он немолодой человек, и я его не могу тронуть. А спорить с ним невозможно…» — заключил телеведущий.

Пользователи соцсетей высказали свое мнение насчет произошедшего конфликта. Одни написали, что Норкин правильно поступил. Другие же предположили, что это всё «цирк» и подобные конфликты прописаны в сценарии передачи.

Между тем это не первый скандал с участием Норкина на его ток-шоу. В феврале 2018 года журналист подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым из-за ситуации в Донбассе.