Ведущий НТВ выгнал украинского эксперта из студии

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин обругал и выгнал из студии украинского эксперта.

В ходе дискуссии в эфире один из участников ток-шоу перебил Норкина, на что ведущий в грубой форме попросил гостя замолчать.

«Вы можете помолчать? У вас недержание, что ли?» — обратился журналист к эксперту. За гостя вступились другие участники программы, однако Норкин заявил, что приглашенный не имеет права высказаться, и попросил выключить ему микрофон. Эксперт продолжил говорить и по требованию Норкина был удален из студии.

«Клоун», — сказал Норкин вслед покидающему ток-шоу гостю. Ведущий посетовал, что не может избить своего оппонента, так как «обидчик» старше него.

Это не первый конфликт с участием Норкина на его ток-шоу. В феврале журналист подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым из-за обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер заявил, что украинские силовики обстреливают мирное население в регионе, а Суворов весьма эмоционально потребовал предоставить тому доказательства. Норкин подошел к блогеру и попытался взять за плечо, после чего завязалась потасовка.