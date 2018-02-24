Украинский блогер рассказал свою версию потасовки в эфире НТВ

Украинский политолог и блогер Дмитрий Суворов, который подрался с ведущим НТВ Андреем Норкиным в эфире программы «Место встречи», рассказал в своем Facebook свою версию случившегося.

Сам инцидент произошел в передаче от 22 февраля из-за обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер заявил, что в украинские силовики обстреливают мирное население в регионе, а Суворов весьма эмоционально потребовал предоставить тому доказательства. Норкин подошел к блогеру и попытался взять за плечо, после чего завязалась потасовка.

«Читаю множество комментариев о том, что меня якобы избили. Врать не стану « когда на меня навалилась охрана и «группа поддержки», меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу (но не попадала..)», — пишет политолог.

Блогер добавил, что ему очень смешно читать заголовки СМИ о том, будто «Норкин избил Суворова».

«На видео все ясно. Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку, но на меня набросились толпой. Несколько человек против одного...Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно», — пояснил Суворов.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, на НТВ вообще не стоило приглашать ультра-радикалов, поскольку с ними невозможно выяснить истину.