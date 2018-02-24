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Кучма назвал Украину неполноценным государством

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Второй президент Украины Леонид Кучма высказал мнение, что Украина никогда не была полноценным государством, а ее сегодняшнее положение ухудшилось еще больше. Так он прокомментировал информацию о том, что после прихода к власти Петра Порошенко госдолг увеличился в два раза — с 40% до 80% от ВВП.

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«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?» — приводит его слова портал «Украина.ру».

Политик уверен, что к такому положению страну привели депутаты Верховной Рады и политический бомонд.

По его словам, все говорят о предстоящих выборах президента и парламента, а об условиях жизни населения и экономике вообще забыли.

Тем временем Украина констатирует стремительную убыль населения. Это прежде всего обусловлено вооруженным конфликтом в Донбассе и социально-экономическими проблемами.

Так, сало в стране за год подорожало на 80%, а стоимость набора овощей для борща — на 50%.

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