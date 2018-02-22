Агентство Amnesty International опубликовало очередной ежегодный доклад

В Amnesty International опубликовали очередной ежегодный доклад. Анализ проводили в 159 странах. Человеконенавистническим в документе названо новое миграционное законодательство Штатов. Речь о запрете въезда жителям отдельных государств и стене на границе с Мексикой. Правозащитники заявили: Вашингтон подорвал защиту прав человека в мире. Откровенно бессердечной Amnesty назвала и миграционную политику Европы.

В главе о Сирии подчеркнуто: США нарушали международное право. В результате атак коалиции убиты и ранены мирные жители. Не отставала и вооруженная оппозиция, поддерживаемая Западом.

На Украине отмечено давление, угрозы и насилие над членами НКО. В Amnesty подозревают — за этим стоят местные власти и силовые структуры. На тормозах спущены расследования дел об убийствах журналистов, о тайных тюрьмах СБУ.

России в докладе посвятили чуть более 1% информации. Главная претензия — якобы запрет на использование так называемых анонимайзеров. Однако в законе прописана другая формулировка, о запрете речи не идет. Роскомнадзор просто обязали вести ФГИС со списком запрещенных ресурсов.



