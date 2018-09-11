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Посол Швеции заявил о невозможности отзыва разрешения на укладку «Северного потока – 2»

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Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Разрешение на прокладку газопровода «Северный поток ­– 2» выдано властями Швеции, а заявления политических партий страны о намерении остановить российский проект не смогут повлиять на его реализацию.

Об этом во вторник, 11 сентября, рассказал «РИА Новости» посол Швеции в России Петер Эриксон.

На прошлой неделе большинство политических партий Швеции выступили против строительства газопровода.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки российского газа в Евросоюз. Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода приступили в Финляндии и Германии.

Против реализации проекта выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, страны Прибалтики и Польша. Вашингтон также критикует «Северный поток ­– 2», так как газопровод помешает планам США по реализации собственного газа в Европе.

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