Попыткам Швеции заблокировать «Северный поток – 2» предрекли провал

У Швеции нет никаких законных возможностей заблокировать строительство «Северного потока – 2». Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель компании-оператора трубопровода Nord Stream-2 AG в этой стране Ларс Гронштедт.

Такое мнение он высказал после того, как опрос радиостанции Sveriges Radio среди шведских парламентариев показал негативное отношение большинства партий к российскому проекту.

«В законах [Швеции] нет никаких легальных опций, чтобы заблокировать проект, поскольку разрешение на трубопровод было выдано в июне. Единственное, что может быть сделано, — это выдвижение на общеевропейском уровне рекомендаций по ограничению импорта российского газа. Но в Евросоюзе много стран, и взгляды на потребности в российском газе у всех разные», — сказал Гронштедт.

Аналогичное мнение высказал и представитель шведской Левой партии. Оппозиция страны связала новую волну шумихи вокруг «Северного потока – 2» с предстоящими в воскресенье парламентскими выборами, на которых довольно популярна антироссийская риторика.

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Поток не остановить