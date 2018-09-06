В Госдуме ответили на критику «Северного потока – 2» в Швеции

Политические партии в Швеции критикуют «Северный поток – 2», чтобы привлечь внимание избирателей перед парламентскими выборами и заработать политические очки «у старших товарищей» Европейского союза и Соединенных Штатов. Такое мнение 6 сентября высказал член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.

Парламентарий напомнил, что Швеция одобрила строительство газопровода. И, по его мнению, в Стокгольме понимают перспективы и экономическую выгоду проекта для страны и Европейского союза.

«Попытки политизировать проект «Северный поток – 2», напугать европейцев зависимостью от российского газа или выдумать экологические проблемы <...> имеют главную цель — не допустить естественного укрепления позиций российских поставщиков энергоносителей в Европе», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Ранее, в сентябре, большинство политических партий Швеции выступили против строительства газопровода.

«Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС.

Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность «Северного потока – 2» для Европы. Российский лидер отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а Россия является оптимальным поставщиком голубого топлива.