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В Швеции выступили против строительства «Северного потока —2»

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Фото: TASS/DPA/Jens Buettner
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Большинство политических партий Швеции выступают против строительства газопровода «Северный поток —2». Об этом свидетельствуют данные опроса среди политиков, проведенного Sveriges Radio.

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«Северный поток-2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём, добавив, что шведские депутаты намерены остановить проект.

Глава партии зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон уверен, что необходимо изменить законодательство Евросоюза, чтобы заблокировать проект.

В Христианско-демократической партии выразили уверенность, что «Северный поток—2» вреден Европе, так как «увеличит зависимость от России».

Депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит любое решение Еврокомиссии по вопросу изменения законодательства. По его словам, Стокгольм способен остановить проект.

«Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы», — сказал он.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС.

Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии.

Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина.

Также против США, которые стремятся поставлять в Европу свой СПГ. В июле Госдепартамент пригрозил компаниям, участвующим в реализации проекта санкциями. В Берлине такую позицию назвали неприемлемой.

Россия неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода и отмечала коммерческую суть проекта. Президент РФ Владимир Путин в августе подчеркнул важность «Северного потока –– 2» для Европы. Российский лидер отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а Россия является оптимальным поставщиком голубого топлива.

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