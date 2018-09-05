В Финляндии начали укладку морской части «Северного потока – 2»

В Финляндии 5 сентября приступили к строительству морской части газопровода «Северный поток – 2», рассказала пресс-служба компании — оператора проекта Nord Stream 2.

«Судно-трубоукладчик Solitaire сегодня в 14:25 по местному времени (совпадает с московским) начало установку труб «Северного потока – 2» в Финском заливе», — говорится в сообщении на сайте компании.

Длина судна Solitaire составляет 300 м, а ширина — 41 м. Оно будет заниматься укладкой труб круглосуточно и без выходных. На борту Solitaire могут разместиться 420 человек.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год из России в Германию через Балтийское море.

7 августа сообщалось, что в Германии приступили к укладке трубопровода. Nord Stream 2 30 августа начала подготовительные работы к строительству российского участка газопровода «Северный поток – 2».

Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. США, страны Прибалтики, Польша и Украина выступают против строительства трубопровода, исходя из собственных интересов.