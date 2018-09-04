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Посол Украины назвал способы остановить «Северный поток – 2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал два способа, которые могут остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».

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«Первый — это принятие решения на уровне ЕС. Шансы на это невысоки, но они есть», — сказал Мельник в интервью изданию «Европейская правда», передает телеканал RT.

По его словам, второй путь — это «булава» американских санкций против немецких компаний, участвующих в проекте. Мельник отметил, что строительство газопровода — это одно из величайших испытаний для партнерства Украины и Германии. Единственная надежда для украинской стороны — эта договоренности, которые были достигнуты во время визита президента Петра Порошенко в Берлин 10 апреля.

«Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии о том, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину», — пояснил он. 

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацию проекта одобрило большинство европейских стран.

США, страны Прибалтики, Польша и Украина выступают против, исходя из собственных интересов. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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