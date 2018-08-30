Началось строительство российского участка «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 начала подготовительные работы к строительству российского участка газопровода «Северный поток – 2».

«Мы подтверждаем, что компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике», — цитирует «РИА Новости» представителя компании.

По его словам, подготовительные строительные работы проводят в соответствии с разрешением, полученным от Министерства строительства и ЖКХ в начале июня 2018 года, а также с учетом природоохранных требований, предусмотренных заключением экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы.

«В Кургальский заказник (в Ленинградской области. — iz.ru) вошла тяжелая техника, начали строить газопровод «Северный поток – 2», — сообщили в свою очередь в Greenpeace.

Российский проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

Разрешение на строительство уже выдали власти Германии, Финляндии и Швеции, исключительные экономические зоны которых пересекает трубопровод. 7 августа сообщалось, что в Германии приступили к укладке трубопровода. 14 августа стало известно, что Nord Stream 2 получила все разрешения на строительство российского участка газопровода.

США, ряд европейских государств и Украина выступают против реализации российского проекта, поскольку он якобы угрожает энергетической безопасности Евросоюза.