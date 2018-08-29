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В Uniper не увидели причин для выхода из проекта «Северный поток – 2»

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Немецкий энергетический концерн Uniper не видит повода для выхода из проекта «Северный поток – 2», рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

«Вопрос сейчас для нас и не стоит на повестке дня», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее 29 августа финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк не исключил, что компания может выйти из проекта из-за американских санкций.

Позднее глава компании Клаус Шефер заявил о целесообразности проекта. «Мы по-прежнему придерживаемся наших договорных обязательств по «Северному потоку – 2» и убеждены в его целесообразности с точки зрения энергетической политики для Германии и Европы в свете сокращения производства природного газа в Европе», — сказал Шефер.

При этом глава концерна выразил обеспокоенность «санкционной спиралью в мировой политике».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что считает строительство «Северного потока – 2» большой ошибкой, напоминает «Газета.ру». Хозяин Белого дома назвал Германию заложницей России из-за участия в соглашении.

Кроме того, США возможно прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза из-за проекта, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год из России в Германию через Балтийское море. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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