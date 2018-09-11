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Суд отказался освободить арестованную в США Бутину до начала процесса

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Фото: youtube.com
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Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения гражданке России Марии Бутиной и перевести ее под домашний арест до начала процесса.

В ожидании слушаний
Вопрос о представлении доказательств по делу Марии Бутиной будет обсуждаться 10 сентября

Суд отклонил ходатайство адвоката Бутиной Роберта Дрисколла, который добивался ее перевода под домашний арест с электронным наблюдением за ее местонахождением на этапе предварительного разбирательства.

По словам судьи, которые приводит ТАСС, «суд обеспокоен большой вероятностью того, что Бутина скроется от правосудия в России». Судья также ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения любой информации по этому делу.

Таким образом, она удовлетворила ходатайство прокуратуры, которая добивалась, чтобы суд запретил адвокату россиянки общаться с прессой.

Следующие слушания по делу Бутиной состоятся 13 ноября.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, ее заподозрили в связях с помощником президента Соединенных Штатов Джоном Болтоном. Россиянка, в свою очередь, категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

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