В ожидании слушаний

Вопрос о представлении доказательств по делу арестованной в США россиянки Марии Бутиной будет поднят на предварительных слушаниях в суде округа Колубмия 10 сентября. Об этом «Известиям» сообщил адвокат подозреваемой во «вмешательстве во внутренние дела страны» гражданки РФ Роберт Дрисколл. Он подчеркнул, что сторона обвинения до сих пор не представила никаких фактов, подтверждающих совершение преступления.

Рассчитывать на принципиальные изменения в деле Бутиной вплоть до 10 сентября не приходится, отметил адвокат. Тем не менее, как заявил Роберт Дрисколл, он близко взаимодействует с шерифом города Александрия Даной Лоухорном по вопросу улучшения условий содержания Марии Бутиной.

— Сейчас мы ожидаем предварительных слушаний, которые пройдут 10 сентября. Во время них будет обсуждаться вопрос представления доказательств, — сказал «Известиям» адвокат россиянки.

Отвечая на вопрос об условиях содержания Марии Бутиной, Роберт Дрисколл сообщил, что она может принимать посетителей примерно раз в неделю в определенные часы.

— Ее посетил Пол (56-летний политтехнолог Республиканской партии Пол Эриксон, с которым россиянку, по словам адвоката, связывают близкие романтические отношения. — «Известия»), — рассказал он. — Также к ней регулярно приходят работники российского консульства.

Ранее в МИД РФ заявили о «нечеловеческих условиях» содержания Марии Бутиной в тюрьме американского города Александрия, куда ее без объяснения причин перевели в середине августа 2018 года. В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что россияне сегодня «не застрахованы от риска привлечь внимание американских спецслужб» и могут «стать объектом целенаправленного преследования».

Содержание Марии Бутиной под стражей до предъявления официальных обвинений и доказательств вины можно расценивать как прямое давление, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

— В США всё решает суд: есть спецслужбы, которые обращаются в специальные суды, и, как правило, эти суды идут им навстречу. Спецслужбы решили оказать на Марию Бутину давление — отсюда и перевод в другое учреждение, и создание соответствующих условий в тюрьме, — сказал «Известиям» эксперт. — Еще один пример — Пол Манафорт, на которого тоже давят (экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, подозреваемый в причастности к «вмешательству» в американские выборы и находящийся в той же тюрьме, что и Мария Бутина. — «Известия»). Несмотря на то что он американский гражданин и даже готов был внести залог, его всё равно взяли под стражу.

По мнению Юрия Рогулева, если россиянка не поддастся давлению и в суде не будет представлено доказательств ее вины, она может рассчитывать на оправдательный приговор.

Россиянка Мария Бутина приехала в США в августе 2016 года, чтобы обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Будучи одной из основательниц российской общественной организации «Право на оружие», она сотрудничала с Национальной стрелковой ассоциацией США. Обе структуры отстаивают право граждан на свободное ношение огнестрельного оружия.

В июле 2018 года Марию Бутину арестовали. Согласно показаниям спецагента ФБР Кевина Хельсона, который вел расследование в отношении россиянки, в период с 2015 по 2017 год она якобы нарушила части 371 («О заговоре в отношении США») и 951 («Об агентах иностранных правительств») раздела 18 Свода законов США, в результате чего ей может грозить до 15 лет тюрьмы.