Американские прокуроры признали свое заблуждение в деле Бутиной

Прокуроры из США признали, что неверно поняли содержание текстовых сообщений, на основании которых строилось обвинение против россиянки Марии Бутиной.

Как сообщает 8 сентября CNN, в США обвиняли Бутину в отношениях с чиновниками в обмен на «позицию в организации с особыми интересами». Кроме того, прокуроры ставили под сомнение реальность ее отношений с политтехнологом Республиканской партии Полом Эриксоном, с которым россиянку, по словам адвоката, связывают близкие романтические отношения.

Однако обвинители всё же признали, что неверно истолковали написанное.

«Я хочу, чтобы данный «разворот» правительства был освещен так же полно, так же глубоко, как прежде освещались ложные обвинения», — заявил адвокат россиянки в США Роберт Дрисколл.

При этом, как отмечает CNN, правительство всё еще сомневается в отношениях Бутиной и Эриксона.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Девушке грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, Бутину заподозрили в связях с помощником президента США Джоном Болтоном.

Бутина категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

30 августа российские дипломаты рассказали об ужасных условиях содержания россиянки в тюрьме.