Суд США запретил разглашать данные по делу Бутиной

Окружной суд Вашингтона запретил сторонам защиты и обвинения россиянки Марии Бутиной разглашать любую информацию по ее делу.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство прокуратуры, которая была против того, что адвокат девушки общается с прессой, пишет ТАСС.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, ее заподозрили в связях с помощником президента Соединенных Штатов Джоном Болтоном. Россиянка, в свою очередь, категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.