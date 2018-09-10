Москалькова готова обратиться к Трампу из-за ситуации с Бутиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не исключила обращение к президенту США Дональду Трампу по делу Марии Бутиной, которая задержана в США по обвинению в якобы заговоре в пользу иностранного государства на территории США.

Об этом «Известиям» рассказал советник омбудсмена Вячеслав Толмачев.

«Мы не исключаем возможности обращения к президенту США Дональду Трампу. Кроме того, вопрос о деле Бутиной поднимался на состоявшейся встрече с американским послом Джоном Хантсманом», — сообщил он.

Эксперты отмечают, что обращаться к Трампу нужно уже после выборов 6 ноября, поскольку до этого момента он не сможет пойти на какие-либо шаги, которые его оппоненты сочтут пророссийскими.

Бутина была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, Бутину заподозрили в связях с помощником президента США Джоном Болтоном.

Бутина категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

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Москалькова не исключила обращение к Трампу по делу Бутиной