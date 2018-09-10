Москалькова не исключила обращение к Трампу по делу Бутиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не исключает возможности личного обращения к президенту США Дональду Трампу по делу задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом «Известиям» сообщил советник омбудсмена Вячеслав Толмачев. Он добавил, что обсуждение ситуации будет продолжено и на предстоящих встречах с американским послом Джоном Хантсманом.

Дело Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне 15 июля, может дойти до американского президента. Советник уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев заявил «Известиям», что в целях защиты прав россиянки Татьяна Москалькова готова использовать все варианты оказания «гуманитарного давления».

— Мы не исключаем возможности обращения к президенту США Дональду Трампу. Кроме того, вопрос о деле Бутиной поднимался на состоявшейся встрече с американским послом Джоном Хантсманом. Эта проблема в любом случае останется на повестке дня и при дальнейших контактах с главой американской дипмиссии. Уполномоченный всегда поднимает вопросы защиты прав граждан РФ в ходе встреч с руководителями дипломатических миссий. Ведь это — один из прямых способов достучаться до властей того государства, с которым мы общаемся по поводу проблем российских граждан, — пояснил Вячеслав Толмачев.

В аппарате российского омбудсмена напомнили, что по поводу ареста россиянки Татьяна Москалькова уже направила письмо генпрокурору США Джеффу Сешнсу, а также обратилась в международные организации. В частности, к верховному комиссару ООН по правам человека, генсеку Совета Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Обращение к американскому лидеру должно последовать после выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября, считает американист Александр Домрин. По мнению эксперта, до выборов ни Дональду Трампу, ни его команде невыгодно делать какие-либо заявления, которые могут показаться пророссийскими. После завершения кампании подобные вопросы могут решаться уже на техническом уровне. Например, при помощи механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года, считает Александр Домрин.

— Арестовывая россиян и предъявляя им сомнительные обвинения, США пытаются демонстрировать свое величие и силу. И если россиянам сейчас стоит ожидать провокаций, то именно в Штатах, — отметил профессор факультета права ВШЭ. — Я преподавал в разных американских университетах, через меня прошли сотни студентов. И, естественно, я тоже формировал общественное мнение в США. Если Бутиной грозит 15 лет, то мне в совокупности — лет 700. Поэтому когда меня будут приглашать в США, то я вряд ли туда поеду, так как в данный момент ожидать можно чего угодно.

Американские власти обвиняют 29-летнюю россиянку в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, спецслужбы утверждают, что россиянка вела эту деятельность, не будучи зарегистрированной при министерстве юстиции США в качестве иностранного агента. Если вина Марии Бутиной будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. В августе 2016 года она приехала обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Мария Бутина — одна из основательниц российской общественной организации «Право на оружие», объединяющей владельцев гражданского оружия и сторонников либерализации законодательства в этой сфере.

Гражданка России была арестована 15 июля — в канун встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Министерство иностранных дел РФ неоднократно требовало освободить Марию Бутину из-под стражи, назвав все обвинения в ее адрес сфабрикованными. Изначально она находилась в городской тюрьме округа Колумбия в Вашингтоне, однако в августе ее перевели в пенитенциарное учреждение города Александрия (штат Вирджиния).