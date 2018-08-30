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Захарова заявила об отсутствии у США доказательств вины Бутиной

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не представили ни одного доказательства вины арестованной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом дипломат заявила 30 августа в ходе брифинга.

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«Пока министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки, за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Она добавила, что Москва требует незамедлительно прекратить оказывать на Бутину психологическое давление и освободить ее.

29 августа в посольстве РФ в США рассказали, что россиянку подвергают испытаниям в американской тюрьме. Ей запрещают выходить на улицу и не разрешают спать ночью. С 1:00 до 3:00 ей можно покинуть камеру, но на свежий воздух не выпускают.

Адвокат Роберт Дрисколл, представляющий интересы гражданки РФ, уже подал ходатайство об ее освобождении под домашний арест.

15 июля Бутину задержали по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Своей вины она не признает. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.

МИД РФ уже называл арест россиянки политическим заказом и неоднократно требовал закрыть дело Бутиной.

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