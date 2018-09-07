Очевидцы сняли на видео больного морского котика на Балтике

В Сети появилось видео с больным морским котиком, которого выбросило на берег Балтийского моря. Очевидцы пытались ему помочь, но сами не смогли этого сделать и вызвали специалистов, которые на вызов так и не приехали.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел неподалеку от Светлогорска в Калининградской области.

Автор видео утверждает, что они ждали помощи в течение всего дня, но к вечеру никто не появился. О дальнейшей судьбе животного не сообщается.

4 сентября сообщалось, что в США лось утонул из-за окруживших его туристов, которые не дали ему спокойно выбраться из воды. Инцидент произошел у озера Шамплейн неподалеку от границы с Канадой.