Видео с ударом молнии в футбольный мяч вызвало споры в Cети
Игрок в австралийский футбол Эдди Беттс опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором мяч после его удара поразила молния. Многие пользователи Сети усомнились в подлинности ролика.
Публикация от Eddie Betts (@eddiebthe3rd) 6 Сен 2018 в 8:11 PDT
Видео было снято на стадионе Coppers в пригороде Аделаиды. На кадрах видно, как спортсмен ударил по мячу, который через мгновение разорвало ударом молнии.
Многие пользователи посчитали, что в данном ролике не обошлось без компьютерных спецэффектов. Сам Беттс пока никак не прокомментировал это.
4 августа от удара молнии погиб 17-летний молодой человек в Нижегородской области. ЧП произошло во время игры в футбол.