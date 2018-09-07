Видео с ударом молнии в футбольный мяч вызвало споры в Cети

Игрок в австралийский футбол Эдди Беттс опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором мяч после его удара поразила молния. Многие пользователи Сети усомнились в подлинности ролика.

Видео было снято на стадионе Coppers в пригороде Аделаиды. На кадрах видно, как спортсмен ударил по мячу, который через мгновение разорвало ударом молнии.

Многие пользователи посчитали, что в данном ролике не обошлось без компьютерных спецэффектов. Сам Беттс пока никак не прокомментировал это.

4 августа от удара молнии погиб 17-летний молодой человек в Нижегородской области. ЧП произошло во время игры в футбол.