Пачкающий двери фекалиями майор попал на видео в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники одной из частных компаний стали жертвами мужчины, который пачкал двери офиса фекалиями. Чтобы вычислить злоумышленника, в коридоре были установлены камеры видеонаблюдения.

Отсмотрев записи, работники фирмы был крайне удивлены. Как оказалось, двери фекалиями пачкал мужчина в военной форме, который, судя по количеству звезд на погонах, находится в звании майора. Данную видеозапись сотрудники компании передали в полицию.

«В настоящий момент участковые уполномоченные разбираются в сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что личность мужчины пока не установлена. Также нет официального подтверждения, что нарушитель является военнослужащим.

Ранее в сентябре жителей Екатеринбурга возмутили лавочки «в форме гробов». Необычные сооружения появились на набережной реки Исети.