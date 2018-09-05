Жителей Екатеринбурга возмутили лавочки «в форме гробов»

Новые скамейки, установленные на набережной реки Исети в Екатеринбурге, стали предметом бурного обсуждения.

Недовольные комментаторы сочли, что лавочки похожи на гробы.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, запечатлены скамейки, представляющие собой шесть скрепленных деревянных брусков.

«Они (люди.— iz.ru) над ними стоят, как на похоронах, извините», — приводит РЕН ТВ один из комментариев пользователей.

Как отмечается, необычный дизайн скамеек разработали в Москве, и он является окончательным.

4 сентября сообщалось, что в украинском городе Мелитополе построили детскую площадку прямо на кладбище. Качели расположили по соседству с могильными плитами.