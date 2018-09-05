Прямой эфир

Жителей Екатеринбурга возмутили лавочки «в форме гробов»

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые скамейки, установленные на набережной реки Исети в Екатеринбурге, стали предметом бурного обсуждения.

Недовольные комментаторы сочли, что лавочки похожи на гробы.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, запечатлены скамейки, представляющие собой шесть скрепленных деревянных брусков.

«Они (люди.— iz.ru) над ними стоят, как на похоронах, извините», — приводит РЕН ТВ один из комментариев пользователей.

Как отмечается, необычный дизайн скамеек разработали в Москве, и он является окончательным.

4 сентября сообщалось, что в украинском городе Мелитополе построили детскую площадку прямо на кладбище. Качели расположили по соседству с могильными плитами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске скамейки украшают «вязаными граффити»
Памятник криминальному авторитету обнаружили на детской площадке в Самаре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017