Жителей Екатеринбурга возмутили лавочки «в форме гробов»
Новые скамейки, установленные на набережной реки Исети в Екатеринбурге, стали предметом бурного обсуждения.
Недовольные комментаторы сочли, что лавочки похожи на гробы.
На фотографиях, опубликованных в соцсетях, запечатлены скамейки, представляющие собой шесть скрепленных деревянных брусков.
«Они (люди.— iz.ru) над ними стоят, как на похоронах, извините», — приводит РЕН ТВ один из комментариев пользователей.
Как отмечается, необычный дизайн скамеек разработали в Москве, и он является окончательным.
4 сентября сообщалось, что в украинском городе Мелитополе построили детскую площадку прямо на кладбище. Качели расположили по соседству с могильными плитами.