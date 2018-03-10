В Новосибирске скамейки украшают «вязаными граффити»

В Новосибирске рукодельницы украсили скамейки и фонарные столбы. Такая урбаниста называется ярнбомбинг — вязаные граффити. Планируется, что скамейки простоят в таком виде минимум до Пасхи. Организаторы надеются, что у горожан не поднимется рука испортить арт-объекты. За самую красивую скамейку в пряже обещаны призы и подарки.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.