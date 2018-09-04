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На Украине построили детскую площадку на кладбище

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Фото: РЕН ТВ
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В Запорожье ко Дню знаний построили детскую площадку на кладбище.

Как сообщает РЕН ТВ, место для детского досуга оборудовали прямо рядом с могильными плитами в городе Мелитополе.

О необычном месте для площадки рассказали местные жители в соцсетях. Сами власти города никак не отреагировали на ситуацию.

24 августа сообщалось, что в Омске открылась детская площадка «строгого режима». Место для игр детей обнесли высоким забором с колючей проволокой. Фото сооружения опубликовали в соцсетях жители города.

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