Лихие времена: приметы девяностых на выборах в Екатеринбурге

Криминальные разборки 1990-х остались в прошлом вместе с другими атрибутами последнего десятилетия прошлого века. Организованные преступные сообщества живы и сейчас, но не правят бал. В Екатеринбурге в преддверии выборов 2018 года СМИ заметили, что бывшие криминальные элементы принимают участие в избирательной кампании. Очень быстро история вышла на федеральный уровень.

Преступникам путь к власти закрыт — закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» запрещает участвовать в выборах россиянам с погашенной судимостью за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Кроме того, претендовать на кресло депутата или чиновника не может кандидат, осужденный за экстремизм и «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Если судимость погашена или снята (такое возможно по соответствующему решению суда или после амнистии), эти запреты снимаются.

Каждый пятидесятый участник региональных и муниципальных выборов этого года имеет судимость, подсчитали СМИ. Из более чем 52 тыс. кандидатов — 2,2% с судимостью. Самые распространенные статьи — кража и побои. Нашлись среди претендентов на место во власти те, кто понесли наказание за подделку избирательных документов. Есть и более экстремальные примеры: в выборах в законодательное собрание Ульяновской области участвует мужчина, осужденный за захват заложника.

Фото: ТАСС/Алексей Колчин

Организованные преступные сообщества чаще действуют окольными путями, подбирая «чистых» кандидатов, которые в будущем отстаивают их интересы. Формально они действуют в рамках правового поля, что связывает руки правоохранительным органам, — придраться по букве закона не к чему. И тут должны вступать в дело политические инструменты, имеющиеся в арсенале высокопоставленных чиновников.

Пользоваться ими приходились, приходится и, по-видимому, еще придется — криминала масштабов 1990 годов уже нет, однако их наследие никуда не ушло.

Автор цитаты В 1992–2007 годах в России было осуждено более 15 млн человек — считай, почти каждый четвертый мужчина. Такие данные в 2008-м озвучил первый зампред Верховного суда в отставке Владимир Радченко.

Урал-патриотизм

Предвыборная кампания в Екатеринбурге, где 9 сентября будут выбирать депутатов городской думы, заставила вспомнить 1990-е годы прошлого столетия. Больше всего на Урале «прославилась» организованная преступная группа «Уралмаш», контролировавшая в Екатеринбурге все торговые площади, рестораны, гостиницы и многие другие прибыльные объекты. Местные СМИ бьют тревогу: авторитеты из забытых времен направили своих кандидатов на выборы.

По данным региональных изданий, авторы проекта «Муниципальные выборы в Екатеринбурге – 2018» открыто включают претендентов от бывших криминальных структур в свои прогнозы: «ОПС «Уралмаш» якобы получит от двух до четырех депутатских кресел».

Уже за несколько месяцев до выборов кампания пестрела сообщениями об угрозах и нападениях на политтехнологов и других причастных лиц. На прошлой неделе 30 августа член совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод посетовал на заседании ЦИК, что число жалоб «на проявление криминала, запугивание, нападения на агитаторов» из Екатеринбурга зашкаливает.

О бесчинствах пишут и СМИ, и политические telegram-каналы. «В руках вчерашних бандитов сосредоточено около 80% городских управляющих компаний. Участие в законотворчестве позволит им совершенно легально повышать коммунальные тарифы и сборы», — пишет ТГ-канал «Бойлерная», 129 тыс. подписчиков).

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

О силовых методах давления говорят и политтехнологи, работающие в регионе. На Дениса Граматчикова, по неподтвержденным данным, 20 июля напали неизвестные и отняли у него документы. «Все нормальные люди недоумевают, как такое возможно в 2018 году», — заявил политолог Константин Калачев, выступивший на специально созванной пресс-конференции в Екатеринбурге.

На фоне скандальной кампании журналисты припомнили весь шлейф слухов, которые сопровождали приезд губернатора Евгения Куйвашева в Екатеринбург из Тюменской области в 2012 году. Это и якобы его причастность к рэкету в те самые девяностые, и уголовное дело против экс-главы Нефтеюганского района Александра Клепикова о махинациях при продаже муниципальной квартиры, в котором косвенно упоминался Куйвашев, и жалобы населения Тюмени на мошенничество при строительстве подземного перехода.

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Позиции свердловского губернатора укрепились после прошлогодних выборов, по итогам которых он переизбрался на второй срок при поддержке более чем 62% избирателей. Выборы в гордуму на этом фоне могут казаться незначительными, что крайне обманчиво, — на кону проекты федерального масштаба и большие деньги.

Достаточно упомянуть, что Екатеринбург в числе первых включили в стратегию пространственного развития — до 2020 года там должно начаться проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали до Челябинска, объем инвестиций в которую предварительно превышает 150 млрд рублей. Кроме того, столица Свердловской области борется за право провести ЭКСПО-2025.

А пока решается, кто будет ответственен за развитие четвертого города России, на свободу может выйти лидер той самой ОПС «Уралмаш» Александр Куковякин — после пересчета его срока по новым правилам оказалось, что свое наказание он уже отбыл. Это становится особенно важным на фоне очевидного сбоя в работе главного сдерживающего от прихода криминала во власть политического механизма. Роль этого фильтра в новейшей истории России выполняет действующий губернатор, который способен договориться с региональными элитами и не допустить криминализации политики. В том, почему система дала сбой, разбираться придется уже федеральному центру.