Гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Ройзмана

Депутаты Гордумы Екатеринбурга большинством голосов одобрили отставку мэра Евгения Ройзмана, который ранее изъявил желание покинуть пост.

Как сообщали в местном избиркоме, его обязанности временно будет исполнять заместитель председателя городской думы Виктор Тестов, пишет ТАСС.

Кроме того, ожидается, что комиссия местному самоуправлению рассмотрит в пятницу, 25 мая, проект поправок в устав города об отмене всенародных выборов мэра, против чего выступал Ройзман. 22 мая на заседании Гордумы, в ходе которого рассматривали эти изменения, чиновник заявил об отставке.

Сам он тогда рассказал, что после ухода с поста градоначальника планирует заняться развитием на Урале хосписа имени Елизаветы Глинки (доктора Лизы. — iz.ru). По словам Ройзмана, он не собирается покидать Екатеринбург.

В апреле заксобрание Свердловской области одобрило законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и введении системы, при которой градоначальник избирается депутатами местной думы из числа кандидатов, которых выдвинет конкурсная комиссия.