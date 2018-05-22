Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил об уходе в отставку

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил на заседании городской думы, что покидает пост главы города — председателя думы. Свое решение он объяснил тем, что в уральской столице были отменены выборы мэра — на заседании сегодня должны были внести данные изменения в устав города. Глава города заявил, что не собирается в этом участвовать.

«Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку», — заявил Евгений Ройзман.

После выступления, как сообщает агентство ТАСС, Ройзман покинул зал думы и прошел в свой кабинет в здании городской администрации.

Согласно городскому уставу, юридически отставку главы города нужно утвердить специальным постановлением.

3 апреля 2018 года выборы мэра Екатеринбурга были отменены постановлением заксобрания Свердловской области, на котором утверждена новая схема избрания главы города — кандидатов будет предлагать конкурсная комиссия, после чего за них свои голоса должны отдать депутаты.