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Ройзман планирует заняться развитием хосписа имени Елизаветы Глинки

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Евгений Ройзман после ухода с поста мэра Екатеринбурга планирует заняться развитием на Урале хосписа имени Елизаветы Глинки.

По его словам, которые приводит ТАСС, без работы он точно не останется. «Я буду востребован. Мне надо кормить пациентов хосписа, 400 тыс. рублей надо в месяц, буду заниматься его развитием», — заявил он журналистам, отметив, что новый глава города не оставит без внимания и этот вопрос.

Ройзман также заявил, что не собирается покидать столицу Урала и продолжит активно работать именно здесь.

Он не исключил, что может вновь стать мэром, если будут возвращены прямые выборы градоначальника. В федеральном правительстве Ройзман себя не видит. 

Евгений Ройзман объявил об отставке 22 мая. Таким образом он выразил протест против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга — соответствующее постановление приняло заксобрание области в начале апреля. 

Хоспис имени Елизаветы Глинки создан для пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, которым, по прогнозам врачей, осталось жить не более 6–8 месяцев. На данный момент в отделении паллиативной помощи 30 мест. Лечение полностью бесплатно для пациента. Хоспис содержится за счет бюджета Свердловской области. 

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