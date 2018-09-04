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Лось умер из-за назойливых туристов в США

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Wackerhagen
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В США лось утонул из-за окруживших его туристов, которые не дали ему спокойно выбраться из воды. Инцидент произошел у озера Шамплейн неподалеку от границы с Канадой.

Животное проплыло несколько километров из штата Нью-Йорк в штат Вермонт. Когда лось захотел выйти из воды, к нему навстречу выбежала толпа туристов с телефонами, что заставило его забежать обратно. При этом животное было сильно утомлено, не смогло дальше плыть и пошло ко дну, сообщает New York Post.

По словам представителя Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберта Карриера, туристы определенно сыграли немалую роль в трагедии. У животного не было шансов долго продержаться в воде, так как глубина была около 1,5 м и дул сильный ветер, отметил он. 

В середине августа в американском зоопарке неизвестный пробрался в вольер и отшлепал бегемота. Мужчине грозит уголовное наказание за незаконное проникновение на территорию.

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